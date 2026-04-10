D-8 Genel Sekreteri Mahmood, ABD-İran müzakerelerinde tarafların "tarihi sorumluluğu" olduğunu söyledi D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Mahmood, ABD ile İran arasında İslamabad'da düzenlenmesi planlanan ateşkes görüşmelerine yönelik "İslamabad müzakerelerinde tüm tarafların bir yükümlülüğü ve tarihi sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası gelinen süreçte Washington ile Tahran arasında yaklaşan ateşkes müzakerelerine yönelik AA muhabirinin konuya ilişkin sorularına yazılı yanıt verdi.

Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi D-8 ülkelerinin arabuluculuk sürecinde aktif olarak rol aldıklarına işaret eden Mahmood, bu ülkelerin, "tırmanışı önlemek, ateşkesi kolaylaştırmak ve diplomasi yoluyla kalıcı bir çözüm" geliştirmek için çabaladıklarını bildirdi.

Söz konusu ülkelerin, hem Washington hem de Tahran'la yakın temas halinde olduklarını aktaran Mahmood, D-8 ülkelerinin de çatışmanın sona erdirilmesinde "büyük paya sahip olduğunu" belirtti.

Riskler ve zorluklar büyük

Haftalarca süren çabaların "meyve verdiğinin" ve yoğun perde arkası diplomasisinin "kritik aşamada dikkatlice hazırlanmış bir çıkış yolu" sağladığının altını çizen Mahmood, "Tüm dünya rahat bir nefes aldı, uçurumun kenarından dönüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdi çoğu ülkenin yaklaşan "İslamabad görüşmelerine" odaklandığını dile getiren Mahmood, görüşmelerin "verimli olmasını" istediklerini ve ateşkes sürecini pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Mahmood, "İstikrarlı bir barışa ve kalıcı bir diplomatik çözüme yol açması umuluyor. Açıkça görülüyor ki riskler ve zorluklar çok büyük ancak fırsatlar da muazzam. Dünyayı tekrar uçuruma götürebilecek hiçbir şeye izin verilmemeli. Herkesin sorumlu devlet yönetimine olan ihtiyacı ne kadar vurgulansa azdır." görüşünü paylaştı.

"Umuyoruz ki beklentiler karşılanacak"

Bölgedeki çatışmaların "küresel ekonomi için ölçülemez sonuçlar doğurabileceğine" değinen Mahmood, enerji piyasalarında "arz ve fiyatlar açısından dalgalanmaya neden olan her türlü gelişmenin" birçok ülkenin ekonomisi için ciddi bir endişe kaynağı olabileceğine işaret etti.

Yaşanan çatışma sürecinde, Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil ateşkes ilanının petrol piyasası ve küresel ekonomi üzerinde anında olumlu etki oluşturabildiğinin farkına vardıklarını belirten Mahmood, şunları kaydetti:

"Birçok ülke, ekonomilerini ve kalkınma çabalarını sürdürmek için Körfez'den gelen istikrarlı enerji akışına büyük ölçüde bağımlı. İslamabad müzakerelerinde tüm tarafların bir yükümlülüğü ve tarihi sorumluluğu var. D-8 ülkeleri dahil tüm dünya, bundan daha azını beklemiyor. Umuyoruz ki İslamabad görüşmelerinde tüm tarafların sorumlu davranışlarıyla bu beklentiler karşılanacak. (Müzakerelerde) Taraflar, çatışmanın tüm yönlerine ciddi, yapıcı ve amaçlı bir şekilde yaklaşmalı ve arabuluculuk, diplomatik çözüm ve sürdürülebilir barış için yapılan bu iyi niyetli çabaların başarılı olmasını sağlamalı."

