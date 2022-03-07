Dolar
14.42
Euro
15.67
Altın
1,980.82
ETH/USDT
2,599.40
BTC/USDT
38,881.00
BIST 100
1,997.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 1.997,33 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 07.03.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,58 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından 130 doların üzerini gören petrol fiyatlarının pay piyasalarını baskıladığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan stoklar, dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda Kovid-19 önlemleri ile pozitif vaka durumu rehberleri güncellendi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar, petrol ve gıda fiyatı baskılarının belirginleşmesi ile negatif seyrediyor

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna savaşıyla negatif seyrediyor

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna savaşıyla negatif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı