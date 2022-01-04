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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazancıyla 1.963,59 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.01.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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