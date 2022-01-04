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Ekonomi

OPEC+ grubu şubatta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına şubat ayında da devam etme kararı aldı.

Ebru Şengül Cevrioğlu, Aşkın Kıyağan   | 04.01.2022
OPEC+ grubu şubatta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Ankara

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve şubat ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere çevirim içi olarak düzenledikleri 24. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalınarak şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının da 2 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Brent petrolün varil fiyatı 80 doları geçti

Toplantının ardından, Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,46 dolardan işlem gördü.

Dün 79,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 17.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 80,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,94 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

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