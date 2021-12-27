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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.897,13 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.12.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan artarken, toplam işlem hacmi de 30,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,83 ile inşaat oldu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne karışık bir seyirle başlayan pay piyasalarında, zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla piyasalarda düşük hacimli ve sakin bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de aralık Richmond Fed imalat sanayi endeksi, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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