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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 98.203,20 puandan tamamladı.

Erhan Cihan Ünal   | 17.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 98.203,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.394,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 98.661,99 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını vermesinin ardından günü 98.000- 98.500 bandında tamamladı.

Analistler beklentilerin üzerinde açıklanan Çin büyüme ve sanayi üretim verisinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da gelişmekte olan ülke varlıklarının değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avrupa'da İmalat Sanayi Satıl Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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