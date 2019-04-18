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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 değer kaybıyla 97.911,90 puandan başladı.

Erhan Cihan Ünal   | 18.04.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalışla 97.911,90 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile ticaret oldu.

Dün, beklentilerden iyi açıklanan Çin verileri sonrası küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve yerel seçimlerin ardından başlayan seçimsiz 4,5 yıllık sürecin ekonomi ile ilgili görüşleri güçlendirmesi ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 primle 98.203,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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