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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazancıyla günü 1.111,24 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 15.09.2020
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 9,68 ile spor oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin, ekonomilerde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yükselen dünya borsalarına paralel yükseliş eğilimini koruduğunu belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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