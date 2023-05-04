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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederek günü 4.484,35 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Borsa günü yatay tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2 ile inşaat oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. ECB açıklamasında, faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyeye gelmesini sağlayacağı belirtildi. ECB'nin bilançosunu küçültmesi, parasal sıkılaştırmanın bir başka önemli yapı taşı olurken, bilançoda Haziran 2023 sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar avro azalmanın devam edeceği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından ECB kararları ve Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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