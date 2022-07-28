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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.543,33 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.07.2022
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile metal, eşya, makina, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırmasına karşın ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralarak (yüzde eksi 0,9) teknik olarak resesyona girmesi sonrasında piyasalarda satış baskısının arttığını bildirdi.

2. çeyrek bilançolarla birlikte sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade eden analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.590 seviyesinin direnç, 2.510 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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