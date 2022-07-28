Dolar
17.91
Euro
18.21
Altın
1,754.20
ETH/USDT
1,694.10
BTC/USDT
23,553.00
BIST 100
2,543.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı

Yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülen ülke ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 28.07.2022
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı

Washington

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde, ihracat, kişisel tüketim harcamaları ve ithalat arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 7,1'lik yükseliş kaydetti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,4'lük artış kaydetti. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 4,5 artması bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
Güngören Belediyesi 288 aileye bebek arabası dağıttı
Adana'da sıcak hava etkili oluyor
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Aralıkta da emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız

Benzer haberler

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed'in ardından ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in ardından ABD'nin büyüme verisine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet