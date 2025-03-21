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Ekonomi

Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Borsa günü sert düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 766,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 9,47, holding endeksi ise yüzde 7,17 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, İngiltere'de büyüme, enflasyon, perakende satışlar, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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