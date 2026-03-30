Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, taraflardan gelen mesajlar ve çatışmanın seyrine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel güne pozitif başlamasına karşın gün içindeki dalgalı seyrinin ardından günü negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerini aldı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

