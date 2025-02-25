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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 80,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,57 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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