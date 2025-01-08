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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,17 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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