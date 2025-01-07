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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybederek 9.972,03 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korumaya devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD'de aralık ayına ilişkin ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya kıyasla 2 puan artışla 54,1 seviyesine yükselirken, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, açıklanan veriyle birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, piyasalarda satış baskısının arttığını ifade etti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile tüketici güven endeksi, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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