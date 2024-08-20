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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybederek 9.982,28 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 6,76 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,97 ile iletişim oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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