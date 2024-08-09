Dolar
33.53
Euro
36.62
Altın
2,431.83
ETH/USDT
2,561.00
BTC/USDT
59,775.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuşuyor Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 191,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,43, holding endeksi yüzde 2,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesi sonrasında resesyon endişelerinin yatışmasıyla karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, ödemeler dengesi, konut satışları, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve büyüme, Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi, İngiltere'de enflasyon, sanayi üretimi ve büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve dış ticaret dengesi, ABD'de federal bütçe dengesi, enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

KKM bakiyesi haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti

KKM bakiyesi haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet