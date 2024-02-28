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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 9.062,36 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 131,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile bilişim oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

Yılın dördüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 2'lik artış kaydetmişti.

Açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 17'ye geriledi.

Analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamalarının da öne çıkacağını belirterek, bunun enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri tetikleyebileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde büyüme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da enflasyon, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 seviyesinin destek, 9.250 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

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