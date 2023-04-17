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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybederek günü 5.059,35 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,75 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla yeni haftaya temkinli başladığını bildirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, perakende satışlar, sanayi üretimi, işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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