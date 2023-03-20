Dolar
19.02
Euro
20.40
Altın
1,975.97
ETH/USDT
1,754.40
BTC/USDT
27,628.00
BIST 100
4,975.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kaybederek günü 4.975,47 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 70 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 5,09 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle dalgalı bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Bağışçılar Konferansında depremzedeler için yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun uzattığı yardım elini unutmayacağız

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya tedirgin başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya tedirgin başladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet