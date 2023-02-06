Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,866.04
ETH/USDT
1,633.70
BTC/USDT
22,862.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin sağ çıkarılması cep telefonu kamerasına yansıdı
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kaybederek günü 4.930,18 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.02.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,18 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 7,69 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının "şahin" para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını söyledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, bu akşam Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibinin bulunduğu iki uçak gönderiyor
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Hatay'a gönderildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar: Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına 3 bin 500 personelimiz katılıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, depremi fırsat bilerek fiyat arttıran işletmelere inceleme

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü

SASA Polyester, tesislerinin depremden zarar görmediğini bildirdi

Borsa İstanbul, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici tedbirler devreye aldı

Borsa İstanbul, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici tedbirler devreye aldı
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet