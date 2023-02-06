İhracatçılar, deprem bölgesine 50 bin çift kışlık ayakkabı ve bot ulaştıracak
İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, "Aldığımız kararla 50 bin çift kışlık ayakkabı ve botu, afet bölgesine ulaştırabilmek hedefiyle harekete geçtik." dedi.
İstanbul
İhracatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için yardım kampanyaları başlattı.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını, gelişmeleri yakından ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.
Karaca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Meydana gelen depremlerden etkilenen halkımızın yanında olmak için İDMİB olarak, ilgili dernek ve vakıflarımızla temas kurduk. Aldığımız kararla 50 bin çift kışlık ayakkabı ve botu, afet bölgesine ulaştırabilmek hedefiyle harekete geçtik. Soğuk kış şartlarının yaşandığı bu dönemde, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eşyaları karşılamak için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde de bir yardım kampanyası başlatıldığını bildiren Karaca, şunları kaydetti:
"İTKİB, İMMİB, İİB, ve HİB'in dahil olduğu yardım kampanyasına katılmak isteyenler de kışlık giysilerden çorap ve iç giyime, battaniye ve polardan uyku tulumuna, bebek bezinden elektrikli sobalara kadar deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak eşyaları; içeriği koli üstünde yazacak şekilde Atatürk Havalimanı, B Girişi, eski DHL kargo binası adresine gönderebilirler. Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya çalışacağız. Birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacağımıza inanıyoruz. Allah milletimizin yardımcısı olsun."
İMİB'den afet çalışmalarına destek
İstanbul Maden İhracatçıları (İMİB) Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya da Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde de yıkıcı etkileri olan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası ihtiyacı duyulduğuna ilişkin bilgiler geldiğini aktaran Çetinkaya, "Yardım çalışmalarının hızla devam ettiği illerdeki afet çalışmalarına İMİB olarak, AFAD koordinasyonuyla destek olunacaktır. Bu doğrultuda öncelikle deprem bölgesine yakın üyelerimiz olmak üzere iş makinalarını (kamyon, loader, ekskavatör ve su tankeri) operatörleriyle birlikte deprem bölgesine sevk edebilecek firmalarımızın, süreci takip edebilecek firma temsilcilerinin bilgileri ile birlikte İMİB ilgili personeli Devrim Taşkıran'a devrim.taskiran@immib.org.tr iletmeleri beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
"Gün birlik olmak günüdür"
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu felaketin ardından iş insanları olarak biz de harekete geçiyoruz. TİM öncülüğünde ihracatçılar olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatıyoruz. İTHİB olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtik. İTKİB, İMMİB, İİB, ve HİB'in dahil olduğu yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler de her türlü kışlık giysi, çorap ve iç giyim, kışlık ayakkabı ve bot, battaniye, polar, uyku tulumu, bebek bezi, elektrikli soba ve kuru gıda başta olmak üzere yardımlarını; içeriği koli üstünde yazacak şekilde Atatürk Havalimanı, B Girişi, eski DHL kargo binası adresine gönderebilir. Bu eşyaları depremde zarar gören ailelere ulaştıracağız. Gün birlik olmak günüdür. Allah milletimizin yardımcısı olsun."