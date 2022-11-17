Dolar
18.61
Euro
19.22
Altın
1,760.43
ETH/USDT
1,192.50
BTC/USDT
16,580.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kaybederek günü 4.507,24 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 17.11.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,52, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirtti.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündemimde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
İstanbul Valisi Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi
Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet