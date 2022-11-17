Dolar
18.61
Euro
19.30
Altın
1,761.76
ETH/USDT
1,209.80
BTC/USDT
16,691.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

TPAO "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak "Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Gökçe Topbaş   | 17.11.2022
TPAO "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

Ankara

Şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu
THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

Benzer haberler

TPAO "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

TPAO "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

'Geleceğin enerji kahramanları' Zonguldak'taki okulda yetişiyor

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 4 ayda 550 ton domates üretildi

Melen Çayı çevresindeki ağaçlar hazan renkleriyle Sakarya'ya güzellik kattı

Melen Çayı çevresindeki ağaçlar hazan renkleriyle Sakarya'ya güzellik kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet