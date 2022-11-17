TPAO "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını duyurdu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak "Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı. ✅ 🇹🇷#TPAOhttps://t.co/SYbsOwbjfg— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) November 17, 2022
"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.