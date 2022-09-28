Dolar
18.50
Euro
18.00
Altın
1,661.36
ETH/USDT
1,333.70
BTC/USDT
19,542.00
BIST 100
3,198.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanbeyli’deki bir tencere imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.09.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,30 ve holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 5,15'le iletişim oldu.

Analistler, yükselen borçlanma maliyetleri ve güçlenen doların resesyon endişelerini artırması ile küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Merkez bankası yetkililerinin yarınki açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2008'den sonra ilk kez 4,01'i test ederken, Almanya, İngiltere ve İtalya'da da uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.250 ve 3.370 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar, sterlinde yaşanan çalkantı sonrası denge arayışında

Küresel piyasalar, sterlinde yaşanan çalkantı sonrası denge arayışında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet