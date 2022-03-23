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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 2.183,10 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.03.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti,

Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Analistler, veri gündeminde yurt içinde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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