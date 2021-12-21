Dolar
12.83
Euro
14.54
Altın
1,786.29
ETH/USDT
3,989.10
BTC/USDT
48,647.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.12.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ'nin kararı ile BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini anımsattı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve tüketici güven endeksi ile İngiltere'de büyüme verilerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi
AB'de aşıların Omicron varyantına uyumlandırılmasına yönelik değerlendirme sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi
Londra'da yeni yıl kutlaması iptal edildi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

BES'te atılan yeni adımların sistemi desteklemesi bekleniyor

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu

Altının gram fiyatı 736 liraya geriledi

Altının gram fiyatı 736 liraya geriledi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurlarındaki düşüş sürüyor

Döviz kurlarındaki düşüş sürüyor