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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.10.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından çıkacak mesajların takip edileceğini aktardı.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.












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