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Ekonomi

TİM, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyet programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 19 aylık aranın ardından ilk fiziki ticaret heyeti programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi.

Uğur Aslanhan   | 13.10.2021
TİM, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyet programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi

İstanbul

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM'in, Kovid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programları devam ederken, salgın nedeniyle yapılamayan fiziki ticaret heyetlerine de başlandı.

Çalışmalar kapsamında, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyeti Azerbaycan'a yönelik düzenlendi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Bakü'de düzenlenen ticaret heyetine TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan başkanlık etti. Büyük ilgi gören temaslarda, 155 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada fiziki ticaret heyetine ilişkin değerlendirmeleri yer alan TİM Başkanı İsmail Gülle, salgın sürecinde durmadan çalıştıklarını, 19 aylık dönemde toplamda 72 ülkeye 94 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fiziki olarak bir araya geldikleri etkinliklerin anlamının bir başka olduğunu aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de, kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştirdik. İki devlet, tek millet düsturuyla neredeyse 100 yıldır, her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor."

"Kardeş Azerbaycan'ın ikinci en büyük ticari ortağıyız"

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan da karşılıklı ticarette son 19 yılda önemli bir gelişme kaydettiklerini aktararak, 2001'de 225 milyon dolar olan Azerbaycan'a yönelik ihracatın, geçen yıl 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın ikinci en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1,73 milyar dolarlık ihracat yaptık. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz yüzde 22,1 artış ve 373 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alıyor. Onu, yüzde 49,6 artışla 184 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 12,4 artışla 136,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren makine ve aksamları takip ediyor."

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