Dolar
8.38
Euro
9.85
Altın
1,788.26
ETH/USDT
3,213.90
BTC/USDT
48,774.00
BIST 100
1,453.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.453,30 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 25.08.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi para politikasına ilişkin artan belirsizliklerin küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti
'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında Kayseri'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin beklentilerle dalgalı seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78,2 milyar liralık net kar

Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78,2 milyar liralık net kar
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı