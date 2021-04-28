Euro
9.95
Dolar
8.23
BIST 100
1,385.91
Altın
1,775.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 1.385,91 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 28.04.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330-1.350 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor

Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
SPK'dan 'sıklıkla ceza almış kişilerle' çalışan aracı kurumlara uyarı

SPK'dan 'sıklıkla ceza almış kişilerle' çalışan aracı kurumlara uyarı