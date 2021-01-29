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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kaybederek günü 1.473,45 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.01.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kaybederek günü 1.473,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,85 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklık ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Çin kaynaklı likidite sorunu ve ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporumdaki veriler, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.440 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

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