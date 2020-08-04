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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 04.08.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 8,05 ile ticaret oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalmasının yanı sıra imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerindeki artışla 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

Bankacılık sektöründeki satışların, günün ikinci yarısında genele yayılması ile düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın altına geriledi ve günü 1.087,16 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'nin özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek, 1.170 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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