Euro
7.04
Dolar
6.40
BIST 100
86,777.69
Altın
1,526.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 17.03.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İran koronavirüs teşhis kiti üretmeye başlayacak
Fransa'da serbest dolaşımı sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB vatandaşları Avrupa içinde mahsur kaldı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması 'yukarı yönde' kaldırıldı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı