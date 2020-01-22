Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 122.747,08 puandan tamamladı.
İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 809,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
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