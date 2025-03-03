Dolar
36.48
Euro
37.95
Altın
2,863.30
ETH/USDT
2,371.00
BTC/USDT
91,913.00
BIST 100
9,834.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Spor şirketleri geçen ay borsada yatırımcısını üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, spor endeksi yüzde 10,1 geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Spor şirketleri geçen ay borsada yatırımcısını üzdü

İstanbul

Spor hisselerinde ocak ayında görülen yükseliş eğilimi şubat ayında yerini düşüşe bıraktı.

Analistler, geçen yıl borsada spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısının bu yıl da devam ettiğini belirterek, kulüplere ilişkin haber akışı ve kulüplerin yeşil sahalardaki performansının hisseler üzerinde de yönlendirici olabileceği öngörüsünde bulundu.

Zirveden uzak spor şirketlerinin şampiyonluk umutlarının az olması, şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüplerin ise ara ara yeşil sahalarda aldığı kötü sonuçlar hisse performanslarını olumsuz etkileyebiliyor.

Spor şirketlerindeki mali sıkıntılar da hisse performansları üzerinde belirleyici olabiliyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 10,1 azalış kaydetti.

Geçen ay yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 7,5, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 8,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 10,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 15,3 kaybettirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer almasına karşın Avrupa'da taraftarını güldüremedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Kulübü de 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklamıştı.

Beşiktaş ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında geride kaldı.

Yılbaşından bu yana en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 2,4 kazandırdı.

Yatırımcısına Trabzonspor 1, Beşiktaş yüzde 7,2 ve Galatasaray yüzde 8 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 12 milyar 5 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 9 milyar 990 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lirayla Trabzonspor, 5 milyar 232 milyon lirayla Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Ocak ve Şubat 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2024 Aralık kapanış fiyatı (TL)2025 Ocak kapanış fiyatı (TL)2025 Şubat kapanış fiyatı (TL)2025 Şubat aylık değişim (yüzde)2024 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Galatasaray2,012,001,85-7,5-89.990.000.000
Fenerbahçe46,9052,5048,02-8,5+2,412.005.000.000
Trabzonspor1,001,110,99-10,8-17.425.000.000
Beşiktaş4,705,154,36-15,3-7,25.232.000.000
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yeniden gazlaştırma kapasitesinde Avrupa ikincisi oldu
Arabuluculukta çözüme ulaşan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Yurtta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Benzer haberler

Spor şirketleri geçen ay borsada yatırımcısını üzdü

Spor şirketleri geçen ay borsada yatırımcısını üzdü

Borsada yukarı yönlü potansiyel güçleniyor

Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinde bugün "yukarı adım" kuralının uygulanacağını duyurdu

Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan yanıltıcı haberlere ilişkin soruşturma

Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan yanıltıcı haberlere ilişkin soruşturma
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubatta arttı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubatta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet