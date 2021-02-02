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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.505,09 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 02.02.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,63 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.505,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makine, tek gerileyen ise yüzde 0,45 ile turizm oldu.

Dün Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerlenme süreci devam ederken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puana çıktı. Dolar/TL ise dün 7,1562 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 7,1900 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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