BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan ve yüzde 0,76 azalarak 90.829,57 puana geriledi.

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 90.829,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 697,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira ile sınırlı kaldı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarının kapalı olmasının etkisiyle gün boyu 90.500-91.000 dar bandında sakin bir seyir izledi.

Analistler, yarın Avrupa piyasalarında resmi tatilin devam edeceğini anımsatarak, yatırımcıların Noel tatili ile yılbaşı tatilini birleştirmesi nedeniyle piyasalarda yıl sonuna kadar düşük hacimli ve sert dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000'in destek konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar