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Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 8 ayda yüzde 10,4 büyüdü

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla 4 trilyon 270 milyar 409 milyon liraya çıktı. Sektörün net karı, 8 ayda 32 milyar 838 milyon lira oldu.

Murat Aslan   | 30.09.2019
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 8 ayda yüzde 10,4 büyüdü

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla yüzde 2,4 artışla 4 trilyon 270 milyar 409 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ağustos sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 270 milyar 409 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 402 milyar 983 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 536 milyar 715 milyon lira, menkul değerler 606 milyar 818 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,4, menkul değerler toplamı yüzde 27 ve krediler toplamı da yüzde 5,9 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,64 oldu.

Sektörün net karı 32 milyar 838 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta 2018 sonuna göre yüzde 15,6 artarak 2 trilyon 353 milyar 854 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı, yüzde 8,1 artarak 456 milyar 282 milyon liraya ulaştı.

Ağustos 2019 döneminde sektörün dönem net karı 32 milyar 838 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,93 seviyesinde gerçekleşti.

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