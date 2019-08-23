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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kazancıyla 97.149,04 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 23.08.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 artışla 97.149,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.754,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 3,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından 97.149,04 puandan kapanarak 16 Ağustos'tan bu yana ilk kez bu seviyelerde kapanmış oldu.

Analistler, Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmanın genişleyici politikalara devam edileceği yönünde algılandığının ancak bu gevşemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği kadar büyüklükte olmayacağının anlaşıldığını belirtti.

Haftaya, yurt içinde reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da IFO beklenti verileri, 2. çeyrek büyüme rakamları, perakende satış ve işsizlik verileri ile ABD'de büyüme, Japonya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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