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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 10.140,22 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,46 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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