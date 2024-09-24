Dolar
34.16
Euro
38.05
Altın
2,629.00
ETH/USDT
2,645.70
BTC/USDT
63,499.00
BIST 100
9,942.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce’de Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi Kampüsü Ek Hizmet Binaları Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 9.887,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.010 ve 10.130 seviyelerinin direnç, 9.840 ve 9.730 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Benzer haberler

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,9 oldu

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,9 oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet