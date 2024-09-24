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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,9 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tunahan Kükürt  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,9 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 74,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 75,9'ye yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024
Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,876,3
Temmuz77,175,9
Ağustos76,175,4
Eylül77,374,9
Ekim77,4
Kasım78,0
Aralık77,5
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