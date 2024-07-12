Dolar
33.03
Euro
35.89
Altın
2,404.34
ETH/USDT
3,093.00
BTC/USDT
57,270.00
BIST 100
11,024.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.035,13 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,10 artarak 11.035,13 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan, dün JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yapan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da yaptığı sunumda, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Çıktı açığı, yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergiledi. Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gümrük Muhafaza ekipleri 521,1 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bahçelievler'de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerinin ardından karışık seyrediyor

Borsadan kapanış rekoru

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira oldu
TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi

TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet