Dolar
18.60
Euro
18.19
Altın
1,630.08
ETH/USDT
1,293.10
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,908.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı’nın açılış törenine katılmak için Azerbaycan’a geldi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 3.892,54 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 20.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53'le bilişim, tek kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının terse dönmesine neden olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin de sürebileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Baybörü'nün ailesine başsağlığı mesajı
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar TCMB’nin faiz kararını bekliyor

Borsadan kapanış rekoru

Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı

Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda Avro Bölgesi'nin enflasyon verileri bekleniyor

Küresel piyasalarda Avro Bölgesi'nin enflasyon verileri bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet