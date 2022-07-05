Dolar
16.95
Euro
17.57
Altın
1,803.93
ETH/USDT
1,148.10
BTC/USDT
20,070.00
BIST 100
2,404.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 artışla 2.417,84 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 05.07.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,85 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 2.417,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,55 azalışla 2.405,98 puandan tamamladı.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini, bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini ifade etti.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
Bingöl'de Eren Abluka-9 operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirildi
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi
7 ilde kaçak sigara operasyonu başlatıldı
İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Emtia piyasasındaki düşüş devam ediyor

Emtia piyasasındaki düşüş devam ediyor
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar resesyon endişesiyle yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar resesyon endişesiyle yeni haftaya temkinli başladı