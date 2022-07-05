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Ekonomi

ASELSAN'dan 24,6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 24,6 milyon dolarlık savunma sistemleri ihracatını kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 05.07.2022
ASELSAN'dan 24,6 milyon dolarlık sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşteri ile savunma sistemleri ihracatıyla ilgili toplam bedeli 24 milyon 590 bin 800 dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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