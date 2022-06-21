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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 2.557,11 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 21.06.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,91 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.557,11 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,94'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 2.539,20 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın destek, 2.560 ve 2590 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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