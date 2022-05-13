Dolar
15.46
Euro
16.08
Altın
1,827.53
ETH/USDT
2,082.30
BTC/USDT
30,410.00
BIST 100
2,423.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,05 artışla 2.416,04 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.05.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,05 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 2.416,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,12'yle turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalardaki negatif seyre paralel günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, bugün merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yurt içi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta yıllık yüzde 9,4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı